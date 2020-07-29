Лидером украинской группы в ТКГ скорее всего станет Резников

29 июля 2020, 09:38

Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, скорее всего, возглавит вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резинков. Стало известно, что ее покинул второй президент Леонид Кучма.

Об этом заявил представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш в эфире "Украина 24".

По его словам, такое решение было бы вполне логичным.

"Я считаю, что лидером группы, скорее всего, станет Алексей Резников. Поскольку за время моей работы в ТКГ я Кучму как раз ни разу там не видел", - сказал Гармаш.

Кроме того, по его словам, после новости об отставке Кучмы, Россия думает над тем, чтобы изменить состав своей делегации.

"Относительно реакции России мне интересен этот момент, потому что у Кучмы и Грызлова, который был в свое время председателем Госдумы России, примерно одинаковый статус, и они очень серьезно к нему относятся. Поэтому я допускаю возможность того, что и Грызлов теперь захочет выйти, но не факт, что его отпустят", - объяснил он.