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Общественное мнение
Экономика
29 июля 2020, 18:06

В Украине назначили ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет

В Украине назначили ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе. Размер пособия составляет 685 гривен.

Об этом сообщает правительственный портал.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

"Установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)", - указывается в сообщении.

Отмечается, что помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.

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