На Луганщині сума виторгу із застосуванням РРО у першому півріччі 2020 року склала понад 2,1 млрд гривень

29 июля 2020, 10:11

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень – червень 2020 року проведено 83 фактичні перевірки та прийнято участь у 3 документальних перевірках в сфері готівкових розрахунків. За їх результатами платникам донараховано 1 млн 713 тис. грн штрафів.

В регіоні у першому півріччі 2020 року зареєстровано 2 тис. 681 реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО). Загальна сума виторгу за 6 місяців поточного року склала 2 млрд 111 млн грн, у т.ч. за червень – 310 млн 935 тис. гривень.

У відомстві звертають увагу, що за невикористання класичного або програмного реєстратора розрахункових операцій або не проведення розрахункових операцій через вже зареєстрований реєстратор розрахункових операцій передбачені наступні санкції:

на сьогодні:

за порушення вчинене вперше – 1 гривня;

за кожне наступне порушення – 100 відсотків вартості товару (послуги);

з 01 серпня 2020 року:

за порушення вчинене вперше – 10 відсотків вартості товару (послуги);

за кожне наступне порушення – 50 відсотків вартості товару (послуги);

з 01 січня 2021 року:

за порушення вчинене вперше – 100 відсотків вартості товару (послуги);

за кожне наступне порушення – 150 відсотків вартості товару (послуги).