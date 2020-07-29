Ослабить карантин в Украине не готовы десять областей. Эпидемические показатели в этих регионах не соответствуют рекомендациям Министерства здравоохранения.
Об этом сообщили в Минздраве.
По состоянию на 29 июля, показатели превышены в:
Винницкой области;
Волынской области;
Житомирской области;
Закарпатской области;
Ивано-Франковской области;
Одесской области;
Ровенской области;
Тернопольской области;
Черновицкой области;
Черниговской области.Десять областей не соответствуют показателям для смягчения карантина в Украине
По сравнению со вчерашним днем, из списка исключили Львовскую область. В то же время, показатели ухудшились в Одесской и Черниговской областях. В последней, к слову, динамика выявления новых больных взлетела почти в 100 раз.