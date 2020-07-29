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Общественное мнение
Власть
29 июля 2020, 12:11

Десять областей не соответствуют показателям для смягчения карантина в Украине

Ослабить карантин в Украине не готовы десять областей. Эпидемические показатели в этих регионах не соответствуют рекомендациям Министерства здравоохранения.

Об этом сообщили в Минздраве.

По состоянию на 29 июля, показатели превышены в:

Винницкой области;

Волынской области;

Житомирской области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Одесской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Черновицкой области;

Черниговской области.Десять областей не соответствуют показателям для смягчения карантина в Украине

По сравнению со вчерашним днем, из списка исключили Львовскую область. В то же время, показатели ухудшились в Одесской и Черниговской областях. В последней, к слову, динамика выявления новых больных взлетела почти в 100 раз.

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