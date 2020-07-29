На ремонт домов в прифронтовой зоне Донетчины дополнительно выделили 15 млн гривен

29 июля 2020, 13:00

Пятнадцать миллионов гривен дополнительно выделили из бюджета Донецкой области на ремонт домов, поврежденных в прифронтовой зоне в результате обстрелов. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин в ходе визита на КПВВ "Майорское" 29 июля.

"В этом году выделено 15 млн гривен на закупку строительных материалов для восстановления поврежденного жилья, это дополнительно к тому, что было уже закуплено в прошлом году", - сказал Вадим Филашкин.

В первую очередь будут восстанавливать пострадавшие в ходе боевых действий дома вблизи линии разграничения.

"В настоящее время уже восстановлено 425 домов. Над этим работают сотрудники ГСЧС практически со всех уголков нашего государства - 150 из Центральной Украины и 50 - сотрудники Главного управления. Через месяц произойдет ротация, к работам будут привлечены еще 100 человек, - дополнил Филашкин.

По его словам, многие жители домов, подвергшихся обстрелам, вернулись в свое отремонтированное жилье.

Больше всего в результате боевых действий пострадали жилые дома в Ясиноватском, Бахмутском, Марьинском, Волновахском районах, а также в Торецке, Авдеевке и Красногоровке. Там в текущем году планируют восстановить около тысячи единиц жилья.