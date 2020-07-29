В какие страны украинцы могут полететь на отдых: список

29 июля 2020, 13:37

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, в какие страны украинцы могут улететь на отдых. В МИУ предупредили, что данные по въезду меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах.

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Об этом Криклий написал в своем Telegram-канале.

Перечень стран, куда граждане Украины могут улететь на отдых:

в Болгарию - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;

Турцию, Египет - въезд и возвращение без ограничений;

Черногорию - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину

Хорватию - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, сделанный в течение последних 48 часов.

"ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В" Борисполе ", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования", - написал Криклий.