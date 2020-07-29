Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
29 июля 2020, 13:37

В какие страны украинцы могут полететь на отдых: список

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, в какие страны украинцы могут улететь на отдых. В МИУ предупредили, что данные по въезду меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах.

В Украине открываются детские лагеря: как ребенку летом отдохнуть безопасно
Об этом Криклий написал в своем Telegram-канале.

Перечень стран, куда граждане Украины могут улететь на отдых:

в Болгарию - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;
Турцию, Египет - въезд и возвращение без ограничений;
Черногорию - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину
Хорватию - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, сделанный в течение последних 48 часов.

"ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В" Борисполе ", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования", - написал Криклий.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: