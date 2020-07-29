29 июля 2020, 14:00 Дорожники рассказали о ремонте трассы между Северодонецком и Станицей Луганской Направление состоит из четырех участков различных дорог - 128,2 км. Из них 125,5 км - дороги государственного значения и 2,7 км - местного значения, передает пресс-служба Службы автодорог в Луганской области. На одном участке - дорога Р-22 контрольно-пропускной пункт «Красная Таловка» - Луганск, км 26 + 630 - км 43 + 430 (всего 17 км) - все работы завершены полностью. На других участках осталось провести мероприятия по организации дорожного движения (остановки, разметка, установка дорожных знаков, устройство съездов, благоустройство обочины). Сейчас на дороге Т-13-09 Счастье - Широкий продолжаются работы по обустройству съездов, укрепление и благоустройство обочины. На дороге Н-21 - Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (от Счастья до Новоайдара) производится укладка верхнего слоя и обустройство съездов, укрепление и благоустройство обочины, монтаж бортового камня, установка элементов водоотвода. На дороге Т-13-06 Северодонецк - Новоайдар полностью завершена укладка верхнего слоя, ведется установление бортового камня (бордюра), обустройство съездов и обочины. На очереди - упорядочение остановок транспорта, установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки Твитнуть Загрузка... Загрузка...