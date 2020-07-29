В Украине обнаружили 1 197 новых случаев COVID-19

30 июля 2020, 09:33

По состоянию на 30 июля в Украине лабораторно подтверждено 68 794 случая COVID-19, за сутки - 1 197 новых.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО с мониторинга распространения эпидемии коронавирус.

В течение суток зафиксировано 23 смерти. Выздоровели 760 пациентов.

Всего в Украине зарегистрировано 1 673 смерти от COVID-19. Выздоровели – 37 394. Сейчас болеют – 29 727.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено во Львовской области - 131 (всего от начала эпидемии 9379), городе Киеве - 199 (8131), Ривненской области - 105 (5942).

Ни одного нового случая не зафиксировано на Херсонщине, где с начала эпидемии заболели 224 человека.