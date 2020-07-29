З 3 серпня змінюється режим здійснення електронних платежів

30 июля 2020, 10:35

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили. Державна казначейська служба України листом від 10.07.2020 № 18-08-06/11996 інформує, що з 03.08.2020 року учасник системи електронних платежів НБУ Казначейство ЕАП (код банку 899998) з метою створення сприятливих умов для платників податків у частині виконання зобов'язань перед бюджетами, буде працювати в режимі 23 години на добу 7 днів на тиждень.

У відомстві звертають увагу, що «Дата банківського дня в системі електронних платежів у робочі дні за п'ятиденного робочого тижня відповідатиме календарній даті, а у вихідні дні, святкові та неробочі дні, визначені законодавством України - календарній даті першого робочого (операційного) дня після них».