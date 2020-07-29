СБУ разоблачила схему поставки военной продукции и технологий в Россию

30 июля 2020, 11:01

СБУ разоблачила ряд должностных лиц частных компаний, которые создали механизм незаконной поставки в страну-агрессор товаров военного назначения и двойного использования, производимых государственными оборонными предприятиями.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Для документирования схемы в июле Служба безопасности Украины провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Руководство государственных оборонных предприятий при проведении следственных действий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения", - говорится в сообщении.

СБУ установила, что частные предприниматели--организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны. Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства.

Также задокументировано, что в страну-агрессор участники группы передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

По данным следствия, организатор противоправной сделки - заместитель директора одного из мощных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ.

Сейчас о подозрении в совершении покушения на контрабанду и нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенные в составе организованной преступной группы, сообщается организатору и трем фигурантам уголовного производства - чиновникам частных компаний-поставщиков.

Решается вопрос о квалификации действий других участников организованной преступной группы, в том числе - по признакам преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).