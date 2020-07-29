Платник єдиного податку: місце провадження господарської діяльності

30 июля 2020, 11:53

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Фізична особа – підприємець, яка виявила бажання здійснювати діяльність на спрощеній системі оподаткування, повинна дотримуватись вимог статті 298 Податкового кодексу України та зазначати в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – Заява) обов’язкові відомості, у тому числі «Місце провадження господарської діяльності».

Форма Заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308.

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстрів платників єдиного податку, зокрема, місця провадження господарської діяльності (п. 299.7 ст. 299 ПКУ).

Формою Заяви передбачено поле 6 «Місце провадження господарської діяльності», в якому зазначається:

- код за КОАТУУ (заповнюється відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 31.10.1997 № 659, розміщений на офіційному вебсайті Державної служби статистики України);

- область, район, населений пункт; вулиця, номер будинку / офісу / квартири; індекс.

Якщо підприємець – платник єдиного податку планує здійснювати діяльність у заздалегідь не визначених місцях (надання послуг, торгівля на виставках, ринках), то у графі «Область, район, населений пункт» поля 6 «Місце провадження господарської діяльності» Заяви зазначається: «Надання послуг на території України» та/або «Торгівля на території України». При цьому інші графи поля 6 Заяви не заповнюються.

У разі зміни місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 298.5 ст. 298 ПКУ).

У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни (п. 298.6 ст. 298 ПКУ).

Нагадаємо, до змін, внесених Законом України від 16.01.2020 № 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", у разі зміни податкової адреси та/або місця провадження господарської діяльності платники єдиного податку третьої групи мали подавати таку заяву разом з декларацією з єдиного податку за звітний квартал, у якому відбулися зміни. Тепер заяву потрібно подавати не пізніше останнього дня звітного кварталу, у якому змінилася податкова адреса та/або місце провадження господарської діяльності.