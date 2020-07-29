СБУ требует судить “вагнеровцев”, воевавших на Донбассе

Задержанные в Беларуси боевики "Частной военной компании Вагнера" должны быть экстрадированы в Украину и предстать перед судом.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
"СБУ выступает с соответствующей инициативой и через Офис генпрокурора Украины, как это предусмотрено правовыми процедурами, обратится с ходатайством об экстрадиции указанных лиц. Все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины», - говорится в сообщении.
В СБУ напомнили, что белорусские власти обнародовали список из 33 задержанных граждан Российской Федерации.
В Службе безопасности отмечают, что давно расследуют деятельность ЧВК Вагнера на востоке нашего государства и ранее уже обнародовали списки наемников, воевавших против Украины.
"Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств о военных преступлениях "ЧВК Вагнера" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, более подробно с фактами террористической деятельности "ЧВК Вагнера" в Украине, ее кадровым составом и обнародованными доказательствами этих преступлений можно ознакомиться по ссылке.
Как сообщалось, правоохранительные органы Беларуси заявили, что в ночь на 29 июля задержали под Минском более 30 боевиков иностранной частной военной компании.
Частную армию Вагнера связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина". Бойцы Вагнера участвовали в войне на Донбассе и в Сирии.
В МИД Украины отметили, что выявление и задержание наемников российской частной компании Вагнера под Минском подтверждает, что их используют в разных странах мира и они представляют угрозу.