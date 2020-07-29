СБУ требует судить “вагнеровцев”, воевавших на Донбассе

30 июля 2020, 17:44

Задержанные в Беларуси боевики "Частной военной компании Вагнера" должны быть экстрадированы в Украину и предстать перед судом.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"СБУ выступает с соответствующей инициативой и через Офис генпрокурора Украины, как это предусмотрено правовыми процедурами, обратится с ходатайством об экстрадиции указанных лиц. Все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины», - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что белорусские власти обнародовали список из 33 задержанных граждан Российской Федерации.

В Службе безопасности отмечают, что давно расследуют деятельность ЧВК Вагнера на востоке нашего государства и ранее уже обнародовали списки наемников, воевавших против Украины.

"Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств о военных преступлениях "ЧВК Вагнера" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, более подробно с фактами террористической деятельности "ЧВК Вагнера" ​​в Украине, ее кадровым составом и обнародованными доказательствами этих преступлений можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщалось, правоохранительные органы Беларуси заявили, что в ночь на 29 июля задержали под Минском более 30 боевиков иностранной частной военной компании.

Частную армию Вагнера связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина". Бойцы Вагнера участвовали в войне на Донбассе и в Сирии.

В МИД Украины отметили, что выявление и задержание наемников российской частной компании Вагнера под Минском подтверждает, что их используют в разных странах мира и они представляют угрозу.