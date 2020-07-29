В Лисичанске патрульные спасли автомобилиста

31 июля 2020, 09:04

Парульные полицейские в Лисичанске увидели, что из внезапно остановившейся машины начал идти дым - инспекторы поспешили на помощь водителю, но мужчина был без сознания. Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Водителя, который не подавал признаки жизни, патрульные вытащили из автомобиля на безопасное расстояние и по очереди начали делать сердечно-легочную реанимацию. На время мужчину удалось привести в чувство. Полицейские положили его в стабильное боковое положение и постоянно контролировали наличие пульса.

Однако, человек не приходил в сознание и переставал дышать. Полицейские делали сердечно-легочную реанимацию до самого приезда медиков. Через несколько минут подоспела бригада скорой и мужчину экстренно госпитализировали.

В это время спасатели погасили горящую машину и сухую траву вокруг нее.