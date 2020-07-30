Первые выходные августа в Украине будут дождливыми

31 июля 2020, 18:00

Первые выходные августа в Украине будут немного дождливыми. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Фейсбуке.

По ее словам, завтра кратковременные грозовые дожди вероятны перодически практически повсеместно.

"Разве что в Центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно сухо и теплее. Температура воздуха на Юге ожидается завтра + 25 + 29 градусов. На остальной территории Украины + 22 + 26 градусов, в Закарпатье до +28 градусов", - отметила Наталья Диденко.

Как отметила синоптик, в Киеве в субботу предполагается дождь с грозой, максимальная температура воздуха достигнет +22... +23 градусов. В воскресенье более вероятна сухая погода, однако свежо будет. А потепление начнется во вторник, 4 августа.