"Зубр-2020": Украина и Беларусь до конца октября будут проводить пограничную спецоперацию

31 июля 2020, 17:26

Украина и Беларусь проводят совместную пограничную спецоперацию, которая продлится до конца октября. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В рамках противодействия противоправной деятельности на украинском-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция «Зубр-2020».

Такие совместные мероприятия между пограничниками Украины и Республики Беларусь происходят на регулярной основе ежегодно по договоренности пограничных ведомств.

Нынешние мероприятия продлятся до конца октября.

После подготовительного этапа пока проходит основной этап операции. В частности, происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на государственной границе. Обеспечивается мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация.

Происходит регулярный обмен информацией на уровне пограничных отрядов, в том числе через общий контактный пункт «Житомир-Пинск».

Также вчера пограничники Беларуси уведомили ГПСУ о том, что органами Государственного пограничного комитета РБ проводятся мероприятия по усилению пограничного режима на общем участке границы, в т.ч. в рамках совместной специальной пограничной операции «Зубр-2020», путем принятия дополнительных мер контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе.

Украинские пограничники учли данную информацию в оперативно-служебной деятельности.

Как сообщалось, правоохранительные органы Беларуси заявили, что в ночь на 29 июля задержали 33 боевиков иностранной частной военной компании. Значительная часть из них ранее воевала на стороне российских оккупационных войск на Донбассе. Часть боевиков имеет украинское гражданство, но получили паспорта России по упрощенной процедуре.