Директор ТОВ в Луганській області обвинувачується у заволодінні близько 100 тис. грн бюджетних коштів під час ремонту спортмайданчиків

31 июля 2020, 17:31

Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, службова особа товариства умисно завищила суму капітального ремонту спортивних майданчиків зі встановленням тренажерів на замовлення Кремінської міської ради шляхом службового підроблення. Керівник ТОВ, не будучи зареєстрованим платником податку на додану вартість у встановленому законом порядку, незаконно включив суму вказаного податку до загальної вартості робіт.

У результаті внесення недостовірних відомостей до документації підозрюваний заволодів бюджетними коштами у розмірі близько 100 тис. гривень. За втручання правоохоронних органів незаконно отримані кошти повернуто до бюджету територіальної громади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкції статей передбачають до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Прес-служба прокуратури Луганської області