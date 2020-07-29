Землекористувачі та власники землі Луганщини сплатили понад 140 млн гривень

31 июля 2020, 09:40

У Луганській області юридичні та фізичні особи сплатили у січні - червні 2020 року 140,5 млн грн плати за землю.

Ці кошти були спрямовані до місцевих бюджетів регіону.

Фахівці Головного управління ДПС у Луганській області інформують, що відповідно до податкового законодавства, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у звітному році.