В Украине снова зафиксировано более тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на 31 июля в Украине зафиксировано 1090 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 69 884 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1693 летальные, 38752 пациента выздоровели. Проведено 1029220 тестирований методом ПЦР.
Всего за сутки выписаны 598 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2736 случаев;
Волынская область - 3783 случая;
Днепропетровская область - 1402 случая;
Донецкая область - 881 случай;
Житомирская область - 1850 случаев;
Закарпатская область - 5146 случаев;
Запорожская область - 790 случаев;
Ивано-Франковская область - 4557 случаев;
Кировоградская область - 703 случая;
Киев - 8241 случай;
Киевская область - 3716 случаев;
Львовская область - 9526 случаев;
Луганская область - 126 случаев;
Николаевская область - 590 случаев;
Одесская область - 3214 случаев;
Полтавская область - 440 случаев;
Ривненская область - 6024 случая;
Сумская область - 485 случаев;
Тернопольская область - 2976 случаев;
Харьковская область - 3711 случаев;
Херсонская область - 227 случаев;
Хмельницкая область - 1138 случаев;
Черновицкая область - 5875 случаев;
Черкасская область - 924 случая;
Черниговская область - 823 случая.