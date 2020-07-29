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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
31 июля 2020, 10:14

В Украине снова зафиксировано более тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на 31 июля в Украине зафиксировано 1090 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 69 884 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1693 летальные, 38752 пациента выздоровели. Проведено 1029220 тестирований методом ПЦР.

Всего за сутки выписаны 598 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2736 случаев;

Волынская область - 3783 случая;

Днепропетровская область - 1402 случая;

Донецкая область - 881 случай;

Житомирская область - 1850 случаев;

Закарпатская область - 5146 случаев;

Запорожская область - 790 случаев;

Ивано-Франковская область - 4557 случаев;

Кировоградская область - 703 случая;

Киев - 8241 случай;

Киевская область - 3716 случаев;

Львовская область - 9526 случаев;

Луганская область - 126 случаев;

Николаевская область - 590 случаев;

Одесская область - 3214 случаев;

Полтавская область - 440 случаев;

Ривненская область - 6024 случая;

Сумская область - 485 случаев;

Тернопольская область - 2976 случаев;

Харьковская область - 3711 случаев;

Херсонская область - 227 случаев;

Хмельницкая область - 1138 случаев;

Черновицкая область - 5875 случаев;

Черкасская область - 924 случая;

Черниговская область - 823 случая.

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