Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

31 июля 2020, 11:35

Новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук готов идти на компромиссы с Россией, но конкретных примеров не представил. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Компромиссы — как управлять ситуацией. Есть вещи, которые компромиссам не поддаются — это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ. Этот вопрос не обсуждается», – отметил он.

Отвечая на вопрос о готовности идти на компромиссы по статусу Донбасса, Кравчу заявил: «Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям».

Конкретными Кравчук считает действия, дающие жителям оккупированных территорий «управление, которое принесет им пользу».

Также он рассказал о том, что президент Зеленский в контексте переговоров по Донбассу хочет идти постепенно от решения одного вопроса к другому. Сейчас на повестке дня полное прекращение огня. «Потом говорим о способах местного самоуправления, о выборах, а потом — шаг за шагом идем дальше», – сказал Кравчук.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).