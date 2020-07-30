Зеленский подписал закон о переходе на исполнительные е-документы

31 июля 2020, 13:26

Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 797-IX "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" о введении электронной формы исполнительного документа ", который Верховная Рада приняла 15 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Закон, в частности, предусматривает, что исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах». Порядок предъявления к исполнению таких исполнительных документов определяет Министерство юстиции Украины.

В ОП отметили, что реализация норм документа обеспечит дальнейшую цифровую трансформацию государства, переход органов государственной власти к электронной форме документооборота.