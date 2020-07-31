На Донбассе не обошлось без провокаций

03 августа 2020, 09:13

За прошедшие сутки боевики совершили два провокационных выстрела, сообщает пресс-центр штаба ООС. Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденне, а через 15 минут совершил такую ​​же провокацию неподалеку Красногоровки.

«Понимая провокационную тактику врага, украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет»,- сообщили в штабе.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 1247 человек. В обратном направлении - 739 человек. По вине оккупантов КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» не функционировали.