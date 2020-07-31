В центре Киева террорист угрожает взорвать бомбу

03 августа 2020, 13:32

3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко.

«Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию», - написал он в Facebook.

Введена в действие специальная полицейская операция «Гром».

«Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться», - заявил геращенко.

Он призвал граждан и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской