Кабмин готовит повышение пенсий почти для 10 тысяч семей военных, погибших в АТО/ООС

03 августа 2020, 14:14

Правительство на внеочередном заседании в понедельник утвердило проект постановления о повышении пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей погибших во время участия в АТО/ООС военнослужащих.

Как передает Укринформ, об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Слуга народа" Василий Мокан в Фейсбуке.

"...По поручению Президента Владимира Зеленского, Кабмин утвердил проект постановления "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц", - написал Мокан.

Представитель правительства в парламенте уточнил, что документом предусмотрено повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.