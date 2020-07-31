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Общественное мнение
Власть / Региональные
03 августа 2020, 14:14

Кабмин готовит повышение пенсий почти для 10 тысяч семей военных, погибших в АТО/ООС

Правительство на внеочередном заседании в понедельник утвердило проект постановления о повышении пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей погибших во время участия в АТО/ООС военнослужащих.

Как передает Укринформ, об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Слуга народа" Василий Мокан в Фейсбуке.

"...По поручению Президента Владимира Зеленского, Кабмин утвердил проект постановления "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц", - написал Мокан.

Представитель правительства в парламенте уточнил, что документом предусмотрено повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.

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