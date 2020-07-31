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Общественное мнение
Криминал / Региональные
03 августа 2020, 14:38

В Лисичанске патрульные задержали автомобилиста в состоянии алкогольного опьянения

В состоянии алкогольного опьянения гнал по встречной полосе, бежал от двух экипажей патрульной полиции, а затем - умолял отпустить его и не выписывать постановления и протоколы. Как иногда бывает утром в Лисичанске - смотрите в нашем сюжете

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