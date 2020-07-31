03 августа 2020, 14:38 В Лисичанске патрульные задержали автомобилиста в состоянии алкогольного опьянения В состоянии алкогольного опьянения гнал по встречной полосе, бежал от двух экипажей патрульной полиции, а затем - умолял отпустить его и не выписывать постановления и протоколы. Как иногда бывает утром в Лисичанске - смотрите в нашем сюжете Твитнуть Загрузка... Загрузка...