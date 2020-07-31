В МВД назвали имя «киевского» террориста

03 августа 2020, 15:00

Мужчина, угрожающий взорвать взрывчатку в здании бизнес-центра «Леонардо» в центре Киева, предварительно, является гражданином Узбекистана, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«По предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р.», - написал он в Facebook.

Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек, заявил Геращенко.

«Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует если его убьют, поскольку за ногу прицеплен трос, который привязан к детонатору», - уточнил чиновник.

Он отметил, что пока неизвестно, настоящая ли у него взрывчатка.

«Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ «Бумеранг». Руководство операции полностью взяла на себя СБУ. Полиция помогает СБУ в охране общественной безопасности и окружения территории спецоперации», - сообщил замминистра.

Напомним, в полдень 3 августа в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.