03 августа 2020, 12:04

Согласно новым правилам карантина, пересекать административную границу населенного пункта из "красной" зоны разрешено лишь на собственном автомобиле. При этом работа общественного транспорта в таких регионах полностью запрещается.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В автомобиле могут находиться не более пяти человек, за исключением детей до 14 лет.

"Что касается работы общественного транспорта в "красной" зоне - то она прекращается. То есть пересечение этой границы возможно только на собственном автомобильном транспорте", - сказал Степанов.

Он добавил, что при въезде в "красную" зону не нужно будет проходить дополнительное тестирование на коронавирус.