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Общественное мнение
Спорт
03 августа 2020, 12:37

Суркис заявил о готовности продать "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб. Но он ни разу не получал предложений о покупке.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "112 Украина".

"Я утверждаю, что с 1996 года не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят: "Надо продать". Я готов. Рассматриваю предложения. Не знаю как дети моего брата, но мои - точно не хотят, чтобы я оставил им такую нагрузку. Я люблю футбол, мной руководит только это, а деньги - на десятом месте. Мне важны результаты", - сказал Суркис.

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