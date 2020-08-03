Степанов рассказал, чем грозит «красным» регионам отказ от усиления карантина

04 августа 2020, 09:13

Регионам Украины, которые попали в «красную зону» по распространению коронавируса, но отказались усиливать адаптивный карантин, грозит режим чрезвычайной ситуации по заполнению коек в больницах.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина 24» министр здравоохранения Максим Степанов.

Комментируя разделение Украины на карантинные зоны, министр отметил:

«Такие показатели утверждены правительством. Еще раз хочу подчеркнуть: здесь нет никакой политики, других вещей - здесь чисто забота о здоровье украинцев и о контроле над уровнем заболеваемости в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы мы не перешли в режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек».