Украина гарантированно сможет получить вакцину от COVID-19 для 20% населения - Ляшко

04 августа 2020, 13:40

Украина получила подтверждение от механизма COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19), поэтому в дальнейшем сможет получить вакцины от коронавируса для 20 процентов населения.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге 4 августа сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вчера мы получили подтверждение от механизма COVAX, что правительство Украины имеет право обратиться к данному объединению глобального вакцинного альянса с просьбой предоставить вакцину в случае её регистрации для дальнейшей профилактики коронавируcной болезни путем проведения прививок людям из групп риска или определенным возрастным категориям", - сказал Ляшко.

Он отметил, что по данному механизму каждая страна, которая является членом альянса, получит вакцины для покрытия прививками 20 процентов населения. По его словам, для Украины это около 8 млн доз. Это та вакцина, которая гарантированно поступит в Украину в разных объемах, и может быть бесплатной или по специальной цене.

Параллельно с этим, рассказал Ляшко, правительство Украины и Минздрав проводит ряд переговоров с производителями и правительствами других стран для того, чтобы дополнительно закупить вакцину за бюджетные средства уже по другим ценам, чтобы покрыть все группы риска населения прививками от коронавируса.

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"Также мы работаем с производителями для того, чтобы в дальнейшем они регистрировались на территории Украины. И субъекты хозяйствования, которые захотят защитить своих работников для того, чтобы исключить массовые вспышки на предприятиях, также могли бы покупать и вакцинировать своих работников", - сказал он.