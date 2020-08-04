Місцеві бюджети Луганщини отримали майже 10 млн грн від ліцензування алкоголю, тютюну та пального

04 августа 2020, 14:08

За січень-липень 2020 року казна Луганської області поповнилася на 9,7 млн грн від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

Станом на перше серпня 2020 року на Луганщині здійснюють діяльність 1 тис. 290 суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

У січні-липні 2020 року видано 2151 ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, 722 ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального.

В той же час, у січні-липні призупинено дію 20 ліцензій за несвоєчасну сплату чергового платежу, анульовано 327 ліцензій, з яких 17 – за порушення законодавства в частині продажу неповнолітнім особам алкогольних напоїв.