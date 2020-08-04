4 августа председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай представил громаде главу военно-гражданской администрации города Лисичанска. О том, кто возглавил Лисичанск и что собирается делать в ближайшее время - расскажут наши журналисты
|
04 августа 2020, 15:52
В Лисичанске представили руководителя военно-гражданской администрации
4 августа председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай представил громаде главу военно-гражданской администрации города Лисичанска. О том, кто возглавил Лисичанск и что собирается делать в ближайшее время - расскажут наши журналисты
|