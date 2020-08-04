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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть / Региональные
04 августа 2020, 15:52

В Лисичанске представили руководителя военно-гражданской администрации

4 августа председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай представил громаде главу военно-гражданской администрации города Лисичанска. О том, кто возглавил Лисичанск и что собирается делать в ближайшее время - расскажут наши журналисты

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