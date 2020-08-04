Количество больных COVID-19 в России приближается к 860 тысячам

04 августа 2020, 16:10

В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлены 5121 новых случая инфицирования коронавирусом, общее их число выросло до 859 762-х.

Как сообщает Укринформ, это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

По его данным, более всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 691 человек, 182 - в Свердловской области, 177 - в Ханты-Мансийском АО, 161 - в Московской области, 158 - в Петербурге.

С начала эпидемии от COVID-19 в России умерли 14 327 пациентов, за сутки – 144. Выздоровели за прошедшие сутки 7863 человека, всего с начала распространения коронавируса – 660 235.

Во вторник стало известно, что более трети всех случаев утечек коронавирусных персональных данных, имевшихся в мире, произошло в России (25 случаев из 72 инцидентов). Все они произошли по вине сотрудников больниц или других организаций, имевших доступ к спискам зараженных.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 18 463 215 случаев заражения коронавирусом, включая 697 730 летальных, выздоровели 11 691 457 человек.