Укрзализныця обещает компенсацию избитой в поезде девушке

04 августа 2020, 17:00

В Укрзализныце объяснили, как должен вести себя персонал в ситуации, когда неизвестный мужчина избил пассажирку поезда Мариуполь–Киев», и сможет ли потерпевшая получить компенсацию.

Об этом рассказал на брифинге 4 августа директор по пассажирским перевозкам Укрзализныци Александр Толкачев, передает hromadske.

По его словам, проводница вагона виновата в том, что не контролировала посадку.

«Неизвестный проник в вагон без билета. Проводница не подтверждает, что брала оплату с него за безбилетный проезд», — сказал Толкачев.

Кроме того, у сотрудников есть инструкции поведения в таких чрезвычайных ситуациях. Сначала пассажир должен обратиться к проводнику, а тот уже сообщить об инциденте начальнику поезда.

«За вашу безопасность несет ответственность начальник поезда. Он должен вызвать полицию», — пояснил Толкачев.

Однако он добавил, что начальник поезда не проходит никаких курсов по самообороне: «Опыта борьбы у него нет. Но он предложит этому лицу (нападающему/ — Ред.) изолироваться».

По словам Толкачева, и в этой ситуации начальник поезда с поездной бригадой должен был изолировать нападающего.

Сейчас Укрзализныця ведет переговоры со страховой компанией для того, что компенсировать потерпевшей расходы на лечение. Речь идет о страховой, у которой с Укрзализныцей договор.

«Мы также устанавливаем контроль за работой поездных бригад, будем делать проверки», — рассказывает директор.

Толкачев вспомнил, что в поезде «Киев — Донецк» когда-то были однополые вагоны, но они не пользовались спросом. Впрочем, пообещал рассмотреть и «такую ситуацию».