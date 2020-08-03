Избиение в поезде: УЗ уволит работников за халатность

04 августа 2020, 10:42

АО "Укрзализныця" уволит работников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд Маруполь-Киев и избил пассажирку.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Работники, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезда №9 / 10 Киев - Мариуполь и избил пассажирку, будут освобождены от занимаемых должностей. Указанные сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.

"Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не оказали надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях", - обращают внимание в УЗ.

Укрзализныця также сообщает, что поездная бригада дала все необходимые показания.

"Таким образом, от должности будут освобождены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо", - сообщает УЗ.

Кроме того, добавляют, что провели дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем и установлен жесткий контроль за соблюдением ими должностных обязанностей.

Укрзализныця еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров