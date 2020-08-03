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Общественное мнение
Криминал
04 августа 2020, 10:59

«Киевскому террористу» сообщили о подозрении

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, угрожавшему взорвать банк в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве сообщено о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей (ч. 1 ст. 258 УК Украины), сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд Киева.

Следствие устанавливает мотивы совершения преступления. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

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