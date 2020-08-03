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Общественное мнение
Криминал
04 августа 2020, 12:40

В Харькове на взятке в 1,3 млн гривен задержали директора департамента ОГА

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили директора одного из департаментов Харьковской облгосадминистрации на получении взятки в размере 1,32 миллиона гривен. За взятку он обещал предпринимателю подключить электроустановки его компании к электросети.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Стоимость своих "услуг" чиновник определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности", - сообщили в НАБУ.

Чиновник задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

По информации местных СМИ, речь идет о директоре департамента капитального строительства ОГА Андрее Винниченко. Ранее он занимал должность в "Харьковоблэнерго". В Харьковской ОГА работает с весны 2020 года.

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