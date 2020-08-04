Украина предложила Ливану помощь в ликвидации последствий взрывов в Бейруте

05 августа 2020, 15:26

Украина предложила Ливанской Республике помощь в ликвидации последствий взрывов в Бейруте.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства в среду, 5 августа, сообщает Укринформ.

"Мы готовы оказывать всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложением об оказании помощи нашими спасателями, соответствующий отряд готов вылететь в любой момент в случае необходимости. Насколько я знаю, сейчас проходит заседание правительства в Ливане и они будут принимать решение, какая помощь им нужна. Украина готова присоединиться", - подчеркнул Шмыгаль