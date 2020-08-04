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Общественное мнение
Общество / Региональные
05 августа 2020, 15:46

Очередную партию аппаратов искусственной вентиляции легких получили медики Луганщины

Очередную партию аппаратов искусственной вентиляции легких 5 августа от представителей областной власти получили медицинские учреждения Северодонецка и Лисичанска. Подробнее об этом - расскажут наши журналисты

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