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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
05 августа 2020, 16:36

В Северодонецке официально представили председателя военно-гражданской администрации города

В Северодонецке официально представили голову военно-гражданской администрации города. Что стало главным аргументом к введению временного государственного органа, первые шаги нового председателя и будут ли выборы - знает наша команда.

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