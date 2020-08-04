В Северодонецке официально представили голову военно-гражданской администрации города. Что стало главным аргументом к введению временного государственного органа, первые шаги нового председателя и будут ли выборы - знает наша команда.
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05 августа 2020, 16:36
В Северодонецке официально представили председателя военно-гражданской администрации города
В Северодонецке официально представили голову военно-гражданской администрации города. Что стало главным аргументом к введению временного государственного органа, первые шаги нового председателя и будут ли выборы - знает наша команда.
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