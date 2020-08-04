В результате взрыва в Ливане погибли по меньшей мере сотня людей

05 августа 2020, 10:20

Количество погибших в результате двух мощных взрывов в ливанской столице Бейрут 4 августа выросло по меньшей мере до 100.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Daily Star.

По словам мэра города Марвана Абуда, сейчас спасатели разыскивают еще более сотни людей, которые исчезли после взрывов.

Отмечается, что из-за большого масштаба катастрофы больницы не имеют больше возможности помогать пострадавшим в медучреждениях, поэтому некоторым раненым медицинская помощь оказывается на улицах и в парках столицы Ливана.

По предварительным подсчетам, стоимость ущерба измеряется уже в сотнях миллионов долларов США.