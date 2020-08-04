МККК привез в ОРДЛО 4 грузовика с продуктами, стройматериалами и медоборудованием

Четыре грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста пересекли линию разграничения в сторону оккупированной территории, - сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.
Среди гуманитарного груза – продуктовые наборы, стройматериалы, гигиенические наборы, товары медицинского назначения и медицинское оборудование общим весом более 49 тонн.
Согласно распоряжению Командующего Объединенных сил, оформление и пропуск автомобилей через линию разграничения осуществлены в установленном порядке.
Отмечается, что представители НВФ сегодня продолжают блокирование пересечения линии разграничения гражданскими лицами, однако грузовики МККК могут доставлять гумпомощь в ОРДЛО.