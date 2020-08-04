В Луганской области подтвердили 5 новых случаев COVID-19

05 августа 2020, 12:17

Пять новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией подтверждены за прошедшие сутки в Луганской области, передает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Два положительных результата обнаружены лабораторией Медицинского центра «Микротестлаб» у лиц, прибывших из ОРДЛО в Северодонецк, и прошедших тестирование для прекращения самоизоляции. Еще три положительных теста выявлены при тестировании больных пневмонией (1 - Северодонецк, 2 - Старобельский район, из них один вернулся из РФ).

Активных больных - 29, из них госпитализированы - 10, лечатся амбулаторно -19. Выздоровели 106 больных, один больной умер в Северодонецке (тяжелая сопутствующая патология, инфаркт).