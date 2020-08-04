ЦИК зафиксировала попытки фальсификации местных выборов в Одесской области

05 августа 2020, 12:59

Центральная избирательная комиссия зафиксировала попытки фальсификации местных выборов в Одесской области. Комиссия обратилась по этому поводу к Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Правоохранителей просят проверить соблюдение требований законодательства по представлению обращений по поводу изменения избирательных адресов граждан на адреса фактического проживания, принадлежащие к территориям Каролино-Бугазской сельской (Белгород-Днестровский район), Малиновской поселковой и Фонтанской сельской (Одесский район) территориальных общин области.

В комиссии обратили внимание, что много обращений касаются изменения избирательных адресов избирателей на адрес одного и того же жилого дома или даже квартиры в нем.

"А их суммарное количество составляет более 86% общего количества обращений, удовлетворенных органами ведения Реестра, осуществляющих свои полномочия на территории Одесской области", - подчеркивается в сообщении.

В ЦИК разъяснили, что согласно ЗУ "О Государственном реестре избирателей", в случае обращения по изменению избирательного адреса в заявлении избиратель указывает адрес жилья, по которому он фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.

"Обращение в орган ведения Реестра по изменению избирательного адреса на адрес, по которому гражданин фактически не проживает, является нарушением требований законодательства. А совершение такого действия с целью голосования на соответствующих местных выборах за определенных кандидатов может привести к искажению результатов таких выборов", - подытожили в Центризбиркоме.