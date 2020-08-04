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Общественное мнение
Происшествия
05 августа 2020, 13:52

Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 100

Количество погибших в результате двух мощных взрывов в ливанской столице Бейрут 4 августа возросло по меньшей мере до 100 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Daily Star.

По словам мэра города Марвана Абуда, сейчас спасатели разыскивают еще более сотни людей, которые исчезли после взрывов.

Отмечается, что из-за большого масштаба катастрофы больницы не имеют больше возможности помогать пострадавшим в медучреждениях, поэтому некоторым раненым медицинская помощь оказывается на улицах и в парках столицы Ливана.

По предварительным подсчетам, стоимость ущерба измеряется уже в сотнях миллионов долларов США.

Ранее сообщалось о 78 погибших и более четырех тысячах пострадавших.

Как сообщалось, 4 августа в ливанской столице Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва. Несколько кварталов города полностью разрушены.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения после двух мощных взрывов в порту столицы во вторник.

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