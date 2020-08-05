В Донецкой области умерла женщина с подтвержденным COVID-19

06 августа 2020, 09:00

Тринадцатую смерть от коронавирусной болезни зафиксировали в Донецкой области 5 августа. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

Указано, что жертвой COVID-19 стала 73-летняя жительница Доброполья.

Всего в Донецкой области коронавирусную болезнь диагностировали у 940 человек, в том числе у 14 – в среду.

Из них COVID-19 подтвердили 4 пациентам в Мариуполе (мужчины 43, 72 и 88 лет, женщины 24 34 и 46 лет), 6 – в Мангушском районе (мужчины 57 и 59 лет, женщины 35 и 59 лет).

Два случая инфицирования выявили в Славянске (20-летний мужчина и 60-летняя женщина), по одному – в Дружковке (мужчина 50 лет) и Константиновке (мужчина 69 лет).

«Пандемия продолжается. Карантинные ограничения призваны сдержать ее, поэтому призываю относиться к ним ответственно. Избегайте массовых скоплений людей, используйте индивидуальные средства защиты, придерживайтесь социальной дистанции», - акцентировал Павел Кириленко.