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Общественное мнение
Криминал
06 августа 2020, 14:17

В Полтавской области мужчина угрожал подорвать двух женщин

В Полтавской области мужчина угрожал подорвать членов своей семьи самодельным боеприпасом. Правоохранители изъяли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство и направили его на экспертизу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По информации, которую в полицию по телефону сообщили местные жители, мужчина предметом, похожим на боеприпас, угрожал жене и ее матери расправой. Правоохранители приехали на вызов и задержали мужчину. Также был проведен осмотр помещения и прилегающей территории.

Правоохранители внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины ("Угроза убийством"). Также решается вопрос о внесении сведений по факту незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия

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