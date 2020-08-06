Минздрав: Украинцы стали реже делать прививки

06 августа 2020, 15:40

В Украине наблюдается существенное снижение уровня иммунизации. Падение, в зависимости от региона, составляет от 3% до 27%. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 112 Украина.

Среди антилидеров по уровню проведения прививок считается Львовская область.

«Министерство здравоохранения не вносило никаких изменений в календарь профилактических прививок и считает необходимым активизировать процесс иммунизации населения от вакциноуправляемых инфекций», - сказал министр.