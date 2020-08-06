В Северодонецке трое подростков ограбили женщину

06 августа 2020, 16:00

37-летняя заявительница сообщила полицейским, что во время отдыха с подругой на природе у нее с тремя подростками возник словесный конфликт, который перерос в потасовку и в дальнейшем сломанную ключицу и грабеж.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Во время столкновения один из подростков сильно толкнул женщину, она упала, он выхватил ее сумку и убежал в сторону лесополосы. В сумке находился кошелек с денежными средствами более тысячи гривен. Инцидент произошел вчера, около 18 часов.

На месте происшествия патрульные выяснили приметы подростков и отправились на их поиски, вызвав пострадавшей женщине медиков. Впоследствии, полицейские увидели похожих по описанию двух парней и девушку, которые скрывались в кустах. Увидев полицейских, они безуспешно пытались убежать.