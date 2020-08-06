Жители Старобельского района осуждены за незаконную вырубку леса

06 августа 2020, 17:00

Приговором Старобельского городского суда двое местных жителей признаны виновными в совершении незаконной вырубки леса и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком (ч. 2 ст. 246 УК). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в марте 2020 года мужчины без специального разрешения, с использованием собственных бензопил и транспортного средства сельскохозяйственного назначения осуществили незаконную порубку 125 деревьев разных пород - дуба, вяза и ясеня на территории с. Светлое Старобельского района.

Указанные действия привели к причинению материального ущерба государству на общую сумму 70 тыс. грн, которую суд обязал взыскать с виновных лиц.

Стороной обвинения предоставлены суду достаточные доказательства, подтверждающие виновность правонарушителей. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования - 30 дней со дня провозглашения приговора.