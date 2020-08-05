5 августа вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили объявленный режим прекращения огня.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
«Вражеская провокация из подствольного гранатомета замечена в районе населенного пункта Шумы. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника», - говорится в сообщении.