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Общественное мнение
Криминал
06 августа 2020, 09:42

Оккупанты один раз нарушили "тишину" возле Шумов

5 августа вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили объявленный режим прекращения огня.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Вражеская провокация из подствольного гранатомета замечена в районе населенного пункта Шумы. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника», - говорится в сообщении.

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